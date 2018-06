Matignon présentera courant juin un nouveau plan d'action contre le terrorisme

L'Elysée a indiqué ce lundi que Matignon présenterait courant juin un nouveau plan d'action contre le terrorisme.

Il est présenté comme le pendant de celui détaillé le 23 février à Lille par le Premier ministre, Édouard Philippe, ciblant la radicalisation jihadiste. Il rassemblera «un certain nombre de mesures» plutôt que de nouveaux moyens, a souligné l'Élysée, sans apporter davantage de détails.

Le «plan national de prévention de la radicalisation» présenté en février était le troisième du genre après le plan de lutte antiterroriste du 29 avril 2014 et le plan d'action contre la radicalisation et le terrorisme du 9 mai 2016. Il comporte 60 mesures et prévoit notamment la création de places de prison pour isoler les détenus radicalisés.

Depuis son entrée en fonction en 2017, l'exécutif a promulgué à l'automne la loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme qui a fait l'objet de vives critiques de la part des défenseurs des libertés publiques.

Depuis début 2015, les attentats jihadistes ont fait 246 morts en France.