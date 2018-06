Orages : la vigilance orange étendue à 14 départements

Dans son dernier bulletin publié dans la soirée de lundi , Météo France annonçait que l'alerte orange aux orages était désormais étendue à 14 départements.

Dans le détail, étaient concernés les départements suivants : la Mayenne, l'Orne, la Sarthe, l'Aube, le Calvados, la Côte-d'Or, le Doubs, l'Eure-et-Loir, la Haute-Marne, le Haut-Rhin, la Haute-Saône, les Vosges et le Territoire-de-Belfort.

Les dépts du Nord-Ouest restent placés en #VigilanceOrange pour des #orages fortement pluvieux cet après-midi et ce soir



L'activité orageuse devrait gagner le Nord-Est dans la soirée et cette nuit



+ d'infos sur @CNEWS@MeteoFrance pic.twitter.com/3FuEnfMz15 — Loïc Rousval (@LoicRousval) 4 juin 2018

Evoquant des «orages intenses», Météo France met en garde contre les risques d'intenses précipitations sur des courtes durées. «Ponctuellement, les cumuls de pluie atteindront sur l'épisode 50 à 60mm, soit l'équivalent d'un mois de pluies».

Des orages jusqu'au week-end prochain

Selon Etienne Kapikian, ingénieur à Météo France, cet épisode météorologique est plus remarquable, non pas pour la violence de ces orages ou leur nombre, mais en raison de leur répétition et leur étendue. Quelque 180.000 impacts de foudre ont été enregistrés en métropole, soit 50% de plus qu'en mai 2009. En outre, dans une atmosphère plus chaude, le potentiel de pluies intenses est plus important, souligne le prévisionniste. Toutefois, la situation n'est pas «complètement inédite» et les orages vont se poursuivre jusqu'au week-end prochain.

«Il y a eu des mois de mai ou juin très orageux dans le passé», selon lui, même si on manque de profondeur de données enregistrées depuis 2000 seulement.