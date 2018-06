Bouchons record ce mardi matin en Île-de-France

Ce mardi 5 juin, le trafic en Île-de-France a été très fortement perturbé. Avec 588 kilomètres de bouchons cumulés à 9h, un nouveau record matinal a ainsi été établi.

Les principales difficultés de circulation concernaient l'A6, l'A86, la Francilienne, l'A1 et l'A15.

Les fortes pluies persistantes provoquent des #embouteillages monstrueux en #IDF Ile-de-France, et peu après 9h, on comptait 588 km de bouchons (un record pour une matinée !) https://t.co/vmjpiBAZCW pic.twitter.com/VEflZTMtZB — Météo Villes (@Meteovilles) 5 juin 2018

Outre les habituels travaux, le trafic a également été fortement impacté par les conditions météorologiques. La pluie tombe en effet depuis l'aube sur l'Ile-de-France.

Le précédent record de bouchons matinaux sur la région datait du 12 décembre dernier, avec 552 kilomètres d'embouteillages cumulés. A l'époque, la météo n'était pas en cause mais plutôt la grève sur les RER A et B ainsi que la tenue du One Planet Summit à Boulogne-Billancourt, pour lequel plusieurs restrictions de circulation avaient été mises en place.