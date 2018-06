4 blessés dans l'explosion d'un silo à grains à Strasbourg

Trois blessés, en urgence absolue, ont été transportés à l'hôpital.

Les causes de l'explosion sont, pour l'heure, inconnues. La police évoque simplement un accident.

De nombreuses photos publiées sur Twitter montrent un épais panache de fumée se dégager de la zone. 70 pompiers ont été dépêchés sur place.

#Strasbourg, Port du Rhin, secteur Rue du Rhin Napoléon. On nous signale une explosion et un fort dégagement de fumée. Pas plus d'informations pour le moment, évitez le secteur. pic.twitter.com/VTT1NRLY85

— Info Trafic Alsace (@ITA6768) 6 juin 2018