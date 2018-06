L'écrivain Edouard Louis s'en prend à Emmanuel Macron

L'écrivain Edouard Louis a réagi avec véhémance à l'information relatée par le journal l'Opinion selon laquelle son ouvrage «Qui a tué mon père» était lu avec attention à l'Elysée.

«J'écris pour vous faire honte», a notamment tweeté l'écrivain de 25 ans, qui est également sociologue, à l'endroit d'Emmanuel Macron.

«Mon livre s'insurge contre ce que vous êtes et ce que vous faîtes», continue-t-il ainsi. Edouard Louis explique qu'avec son oeuvre, il veut donner des armes aux laissés-pour-compte par la société, et non être «utilisé» par le pouvoir.

.@EmmanuelMacron, mon livre s'insurge contre ce que vous êtes et ce que vous faites. Abstenez-vous d’essayer de m’utiliser pour masquer la violence que vous incarnez et exercez. J’écris pour vous faire honte. J’écris pour donner des armes à celles et ceux qui vous combattent. https://t.co/MBppnH6PFv — Edouard Louis (@edouard_louis) 6 juin 2018

Son troisième roman, après «En finir avec Eddy Bellegueule» en 2014 et «Histoire de la violence» en 2016, raconte comment la politique a physiquement détruit son père, qui travaillait à l'usine.

Avec ce pamphlet politique, Edouard Louis, nouvelle incarnation de la littérature transfuge dans le sillon d'Annie Ernaux et de Didier Eribon, continue à déconstruire et dénoncer la violence subie par la classe populaire.

Ce n'est donc pas la première fois qu'il attaque nommément Emmanuel Macron.

Il y a un mois seulement, en pleine promotion de son ouvrage, il avait ainsi argué que Macron était «quelqu'un qui déteste les pauvres, qui est une sorte de militant contre les pauvres».