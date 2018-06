Portail SCPI : le guide pour choisir son investissement

Investir dans la SCPI permet d’investir directement dans l’immobilier et présente de nombreux avantages. Le portail SCPI nous permet de mieux comprendre comment faire son choix en fonction de chaque investissement détaillé.

L’investissement immobilier «traditionnel» consiste à acheter un bien (souvent via l’aide d’un crédit bancaire) et le mettre en location. Les loyers remboursent une partie des mensualités de crédit et l’effet de levier du crédit permet de se créer du patrimoine facilement. Mais cet investissement comporte aussi des contraintes, et l’alternative mise en place est la société civile de placement immobilier, plus communément appelée la SCPI.

Une SCPI se définit, d’après l’article L214-50 du code monétaire et financier, comme un support d’investissement dédié à l’achat et la gestion d’un parc immobilier locatif.

Concrètement, les investisseurs achètent des parts de parc immobilier appartenant à la SCPI. Ils deviennent donc associés de la SCPI et propriétaire d’un pourcentage de chaque bâtiment qui la compose. Une attestation de propriété de parts est d’ailleurs délivrée par les sociétés de gestion et donne le droit à la perception trimestrielle de loyers au prorata des parts détenues.

Les avantages

Les avantages sont multiples : pas de contraintes de gestion, une mutualisation des risques, une diversification du patrimoine et une flexibilité, chaque investisseur pouvant calibrer son investissement à la centaine d’euros près.

Plusieurs types de SCPI existent. Celles «de rendement», qui ont pour principal objectif de délivrer une rente régulière, celles de «plus value», ayant vocation à capitaliser en créant une plus value en cas de revente des biens constituant son patrimoine, et les «fiscales», qui visent à bénéficier d’une réduction d’impôts.

Les différentes façons d’investir

Investir au comptant

L’investissement au comptant permet aux personnes disposant de liquidités d’investir directement en SCPI afin de se créer un revenu complémentaire immédiat avec des performances attractives. Ce revenu net de charges et de frais de gestion est versé tous les trimestres en fonction du revenu distribué. Investir au comptant permet de diversifier son épargne sur un support immobilier de qualité avec un risque faible et une mutualisation.

Investir à crédit

L’investissement à crédit est adapté aux investisseurs disposant d’une capacité d’épargne mensuelle et d’endettement. Il permet de se constituer un patrimoine immobilier à moyen/long terme. Les revenus générés par la SCPI permettent de rembourser une partie de la mensualité de crédit. L’avantage de l’investissement à crédit est de profiter de l’effet de levier du crédit. En effet, une partie importante du montage sera financée par les loyers. Les montants d’investissement étant flexibles, l’investisseur peut adapter le montant de son investissement en fonction de son effort d’épargne et de ses objectifs. Une fois le crédit remboursé, l’investisseur profitera d’une rente créée grâce aux revenus de la SCPI.

Investir en démembrement

En droit civil, le démembrement est la séparation de la propriété entre usus, fructus et abusus. L’usus est détenu par l’usufruitier qui a donc l’usage du bien en question et le fructus (les loyers). Le droit d’aliéner est détenu par le nu-propriétaire. L’investissement en démembrement de propriété permet aux investisseurs de se créer une rente différée. Le principe du démembrement est de séparer l’usufruit de la nue-propriété des parts de SCPI pendant une période définie à l’avance (souvent 5 ou 10 ans). Une décote est appliquée à l’usufruitier et au nu-propriétaire en fonction de la durée. L’investisseur en usufruit, principalement des personnes morales (entreprises) pour de la gestion de trésorerie ou des particuliers ayant un déficit foncier important, profite donc de 100% des loyers durant la période de démembrement. A la fin de la période, c’est le nu-propriétaire qui récupère la jouissance des loyers. Durant cette période, le nu-propriétaire évite toute fiscalité et le montant de l’investissement sort de l’assiette ISF.

Investir en assurance-vie

L’investissement en assurance-vie permet de profiter du rendement de la SCPI sans la contrainte fiscale. En effet, grâce à l’enveloppe fiscale de l’assurance-vie, les loyers des SCPI vont servir à racheter des parts sans fiscalité. Le rendement des fonds euros étant en chute libre, la fiscalité n’allant pas en s’améliorant pour l’épargnant, l’investissement sur d’autres supports que le fond euros est devenu incontournable. Il existe de nombreuses possibilités (OPCVM, produits structurés…) mais la SCPI au sein d’un contrat d’assurance-vie prend de plus en plus de sens. La SCPI au sein d’un contrat d’assurance-vie est considérée comme une unité de compte.

Pour plus d’informartions et découvrir en détail chaque investissement, rendez-vous sur le portail SCPI.