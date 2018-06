Quand auront lieu les soldes d'été ?

Les soldes sont bientôt de retour, pour les commerces comme pour la vente à distance.

Les dates des soldes sont désormais définies au niveau national et non plus par le préfet du département.

Pour la majorité des départements, les soldes d’été 2018 commenceront le mercredi 27 juillet prochain et s’achèveront le mardi 7 août.

En revanche, les départements frontaliers et d’outre-mer devront attendre. En Martinique et en Guyane, les soldes auront lieu du 4 octobre au 14 novembre et en Corse du 11 juillet au 21 août.

En Guadeloupe, ils se tiendront du 29 septembre au 9 novembre et à la Réunion du 1er septembre au 12 octobre.

Dans les Alpes-Maritimes et les Pyrénées-Orientales, les soldes auront lieu du 4 juillet au 14 août. En Meurthe-et-Moselle, dans la Meuse, la Moselle et les Vosges, les soldes d'été adviendront du 27 juin au 7 août 2018.

Les rabais proposés, encadrés par la loi, pourront aller de 10% à 50%. De quoi en réjouir certains.