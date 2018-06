Risque d'orages : 8 départements placés en vigilance orange

Ce samedi, le temps va se dégrader par l'ouest, annonce Météo-France, qui a placé ce vendredi huit département en vigilance orange.

Une ligne orageuse prendra de l'ampleur en fin d'après-midi ce vendredi, du sud des Pays-de-la-Loire à l'est de la Bretagne, tout en se déplaçant progressivement en soirée vers le nord de la Bretagne et la Basse-Normandie, prévient la chaîne météorologique.

Les orages devraient frapper le Calvados, les Côtes-d'Armor, l'Ille-et-Vilaine, le Maine-et-Loire, la Manche, la Mayenne, l'Orne et la Sarthe. Ils s'accompagneront de fortes précipitations, d'une forte activité électrique avec parfois de la grêle, toujours selon Météo-France, qui enjoint à la prudence.

Ce samedi, dès le début de journée, le temps sera lourd et orageux. Des orages, parfois forts, séviront sur le nord-ouest du pays. Ailleurs, après quelques brumes matinales, le soleil s'imposera. A la mi-journée, un temps pluvio-orageux s'étendra sur la moitié ouest du pays, de l'Aquitaine à la Bretagne et à la région centre et se développera aussi sur tout l'est du pays, du Massif central et des Alpes au Nord-est.

En fin de journée, du Sud-ouest au Bassin parisien et à la façade atlantique, les orages pourront donner localement de forts cumuls de précipitations en s'accompagnant parfois de chutes de grêle. Sur l'est, le risque orageux se cantonnera principalement sur le relief.

Près de la Méditerranée et la Corse, la journée sera très agréable et le plus souvent bien ensoleillée avec quelques développements nuageux sur le relief allant localement jusqu'à l'ondée en fin de journée. Les températures, en hausse, afficheront 12 et 19 degrés le matin d'ouest en est, et 23 et 29 degrés l'après-midi, plutôt 17 à 22 près de la Manche.