Orages : six départements encore en vigilance orange

Seuls six départements restent placés en vigilance orange en raison des risques d’orages, dimanche, a annoncé Météo France dans son dernier bulletin. Soit la Charente, la Charente-Maritime, la Dordogne, le Lot, le Lot-et-Garonne et le Tarn-et-Garonne sont encore soumis à une situation orageuse..

Néanmoins, la vigilance orange a été levée sur la Gironde et les Landes. Samedi, 33 départements avaient été soumis à cette vigilance.

Les orages se sont décalés vers le nord et l’est. On observe les cellules orageuses les plus fortes du Lot à la Dordogne au sud de la Vendée et des Deux-Sèvres. De fortes chutes de grêle ont été signalées au passage de ces orages sur le Tarn-et-Garonne.

Vers un retour à la normal

Ces orages vont continuer vers le nord et l’est avec toujours de fortes intensités pluvieuses et par endroit de la grêle et de fortes rafales de vent.

On attend néanmoins une lente atténuation de ces orages. Les départements de la Vendée, du Poitou et du Limousin vont également être concernés par ces orages forts, mais avec la baisse progressive d’intensité attendue, ceci ne justifie pas un passage en vigilance orange, précise encore Météo France.

L’amélioration est sensible plus à l’ouest avec le retour à un temps sec quasi-généralisé.