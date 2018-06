Une «importante opération» pour remplacer les Vélib' bloqués en station

Nouveau coup de frein pour Vélib’. Smovengo va retirer dans les prochains jours les nombreux vélos bloqués dans les stations, afin de remplacer les pièces défectueuses.

Cette «importante opération» devrait logiquement réduire le nombre de deux-roues disponibles.

Dans un message récemment adressé aux abonnés du service, l'exploitant a également indiqué que des aménagements allaient être menés sur le mobilier déjà existant des stations. Ils auront pour but de «corriger l’écartement des bornettes» et de «faciliter le mécanisme de retrait et de sortie des ergots, situés au-dessus de la roue avant».

Ce dimanche soir, 749 stations avaient été déployées sur les 1 400 prévues au total. D’ici à fin juin, 80 % sont censées être électrifiées, contre 45 % actuellement.

Face aux difficultés, Smovengo a aussi demandé aux usagers de signaler «les Vélib’ abandonnés et ceux qui seraient privatisés ou mal restitués», via l’application ou en appelant le service client.