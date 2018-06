IDF : découvrez les premières images du RER de demain

Ce samedi 16 juin, Valérie Pécresse, la présidente de la région Ile-de-France et d'Île-de-France Mobilités doit inaugurer le nouveau RER – le «RER NG» – qui circulera à partir de 2021.

Ce tout nouveau train devrait ainsi «permettre d’améliorer la régularité des ligne D et E», selon Île-de-France Mobilités, et «offrir un confort moderne aux 1,23 million de voyageurs qui l’emprunteront». Au total, il est prévu de déployer 255 rames, d'abord sur le RER D, à partir de 2021.

«Ces nouvelles rames seront idéalement adaptées à la zone dense : chaque rame multiple pourra accueillir 1.860 passagers [dont 606 assises], soit l’équivalent de presque quatre Airbus A 380 pour une seule rame», a tenu à souligner Guillaume Pépy, directeur de la SNCF, et PDG de SNCF Mobilités.

PLUS DE CONFORT ET DE SÉCURITÉ

Plus grand et plus ouvert (sans séparation entre les voitures), ce RER NG sera pourvu d'un niveau aux extrémités et de deux niveaux au centre du train. De larges portes de près de 2 mètres de long permettent également une grande fluidité et de réduire le temps d’échange entre le quai et le train.

Dans l’ensemble du train, la climatisation, des écrans d’information, l'éclairage, de multiples ports USB et une vidéo protection renforcée ont été installés. Le train offre ainsi quatre espaces de voyage distincts où la climatisation, la luminosité, les points de maintien et les sièges ont été pensés pour permettre un haut niveau de confort.

«J’ai tenu à ce qu’une attention forte soit exercée sur le confort dans nos trains qui doit répondre aux attentes des Franciliens en améliorant le service offert avec par exemple une vraie climatisation, des prises USB, un éclairage agréable et des systèmes de vidéoprotection totale », a témoigné Valérie Pécresse, la présidente de la Région et d'Île-de-France Mobilités.