Orages et inondations : 38 départements en vigilance orange

Météo-France promet «la fin des hostilités» à partir de mercredi mais d'ici là, la France continue à vivre au rythme des orages et des inondations avec plus du tiers des départements français en alerte.

A 16h ce lundi, 38 départements ont été placés en vigilance orange pour des risques d'orages, de pluies ou d'inondations. Météo-France a ajouté les Landes, les Pyrénées-Atlantiques et les Hautes-Pyrénées et retiré le Cher et l'Indre.

Ces alertes concernent quasi-exclusivement la moitié nord du pays, à l'exception de cinq départements dans le Sud-Ouest : les Landes, les Pyrénées-Atlantique et les Hautes-Pyrénées à cause de la pluie et des inondations, le Gers et le Tarn-et-Garonne à cause des risques d'inondation. Ces alertes concernent quasi-exclusivement la partie nord et le centre du pays, à l'exception de deux départements du Sud-Ouest, le Gers et le Tarn-et-Garonne.

Cette nouvelle alerte fait suite à un week-end où la foudre et les fortes pluies ont de nouveau frappé, notamment le Gers et la Moselle.