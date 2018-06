78 mm de pluie sont tombés en 24 heures à Paris, un record en juin

Selon Météo France, il est tombé 78 mm de pluie en 24 heures. Il s’agit d’un record pour un mois de juin.

En effet, 16 départements du Nord de la France et 6 du Sud-Ouest sont toujours en vigilance orange. Entre lundi 8 heures et ce mardi 8 heures, il est tombé l’équivalent d’un mois et demi de précipitations courantes, d’après les données de Météo France.

Les cumuls de pluie ont été à l’origine de nombreuses perturbations en Ile-de-France ce mardi matin. Le trafic a été interrompu sur plusieurs routes nationales et sur l’autoroute A13 car les voies étaient inondées. On a dénombré jusqu'à 585 km de bouchons.

En Essonne, trois personnes ont été légèrement blessées dans le déraillement d’une rame du RER B après un glissement de terrain.

Selon le prévisionniste de Météo France François Jobard, la situation devrait d’améliorer avant mercredi.