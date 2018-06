Orages, inondations et crue : 18 départements restent placés mardi soir en vigilance orange

Le temps sera en nette amélioration mercredi sur une majeure partie de la France, mais 18 départements restent placés mardi soir en vigilance orange pour orages, pluie-inondations ou crue, selon le bulletin de Météo-France mardi.

Une vigilance orange pour orages est lancée sur 5 départements du centre-est : l'Ardèche, la Drôme, l'Isère, la Loire et le Rhône. Trois départements du Sud-ouest sont par ailleurs en vigilance orange pour pluie-inondations (Landes, Pyrénées-Atlantiques et Haute-Pyrénées).

Enfin, après les fortes pluies de ces derniers jours, 13 départements du nord-ouest et du sud-ouest sont en vigilance orange pour crue.

Sur les départements en vigilance orange dans le Sud-Ouest, des pluies soutenues persisteront mardi soir et la nuit prochaine et ne s'atténueront qu'à partir de mercredi matin. Ces fortes quantités de pluie sont attendues sur des sols souvent saturés et pourront engendrer des crues sur les cours d'eau.

Sur le Centre-Est, en fin d'après-midi des orages se généraliseront à l'ensemble de la région et notamment sur les secteurs placés en vigilance orange. Le risque sera le plus fort sur le sud de la Loire et du Rhône, le nord de la Drôme et de l'Ardèche, l'ouest de l'Isère. Les orages seront violents, principalement en ce qui concerne l'intensité des averses. L'accalmie n'est attendue que pour le milieu de la nuit.

Les Pyrénées et le Piémont conserveront un temps couvert et pluvieux en journée, surtout le matin. Sur les Alpes et le Jura, ainsi qu'en Corse, le ciel restera très chargé, avec quelques averses orageuses.

Le reste du pays bénéficiera d'une belle accalmie. Encore souvent chargé le matin, le ciel s'éclaircira nettement l'après-midi, le soleil s'imposant largement. En Bretagne toutefois, des nuages plus récalcitrants maintiendront un faible risque d'ondée l'après-midi.

Mistral et tramontane se lèveront en matinée, les rafales atteignant 90 km/h l'après-midi.

Les températures seront globalement stationnaires. Un léger vent de nord maintiendra les maximales légèrement en-dessous des normales malgré le retour du soleil : elles varieront entre 18 et 22 degrés sur la moitié nord et l'Auvergne-Rhône-Alpes, 21 et 24 plus au sud, 25 et 28 sur le pourtour méditerranéen.