Paris : un plan «ambitieux» pour la sécurité des touristes cet été

La préfecture de police de Paris a annoncé ce mardi 12 juin la création d’un plan tourisme 2018 «ambitieux et adapté aux problématiques actuelles».

Avec plus de 18 millions de visiteurs annuels, la préfecture de police de Paris adopte, chaque année depuis 2013, un grand plan estival de protection et de sécurité à l'égard de ces touristes. Seconde destination touristique au niveau européen et troisième au niveau mondial l'an passé, la capitale doit en effet faire face, aux dires des autorités, «à des flux considérables de visiteurs, notamment étrangers».

Face à ce constat, et eu égard à la menace terroriste, la préfecture a développé quatre axes de protection, avec la sécurisation des principaux lieux fréquentés par les visiteurs étrangers, la sécurisation des hôtels et des transports, l’amélioration de l’accueil des touristes étrangers victimes d’infractions et le renforcement du partenariat tous les acteurs institutionnels ou privés du tourisme.

Pour cela, un groupe d'action touristique (GAT) – doté de 130 agents – chargé de la lutte contre les infractions a été spécifiquement créé. De même, la présence policière va être renforcée dans les transports en commun, et plus particulièrement dans les couloirs du métro.

Enfin, un partenariat plus actif va être organisé entre tous les professionnels du secteur, notamment avec les sites touristiques, les hôtels et les ambassades. Des flyers, un guide «Paris en toute sécurité» ainsi qu'un film ont également été réalisés, à des fins de communication.

Le plan prendra ensuite fin en même temps que l'arrivée de l'automne, le 30 septembre.