Prise d'otages à Paris : le forcené décrit comme un individu «déboussolé psychologiquement»

Les policiers de la brigade anticriminalité (BRI) ont donné l'assaut peu avant 20h. Selon les premiers éléments de l'enquête, «il pourrait s'agir d'un déséquilibré aux motivations encore floues», a expliqué une source policière. L'homme de 26 ans, né au Maroc et connu pour de la «petite délinquance», n'est pas fiché pour radicalisation islamiste, a indiqué mardi soir le ministre de l'Intérieur.

Gérard Collomb a décrit un «individu plutôt déboussolé psychologiquement parce qu'il faisait référence à des tas de sujets totalement différents».

«Des négociations sont en cours» avec le preneur d'otage, précisait vers 17h30 une source policière. Rien ne permettait à ce stade, selon la préfecture de police de Paris, de relier cet événement à un piste terroriste.

Le parquet de Paris a ouvert une enquête pour enlèvement et séquestration, violences avec arme, détention d'arme, menace de crime ou de délit, tentative d'homicide volontaire et le 2e district de police judiciaire a été saisi de l'enquête.

L'homme était retranché dans un local d'une entreprise au fond d'une cour de la rue des Petites écuries, connue pour ses bars et restaurants. En pénétrant dans le local après avoir entamé des négociations, les policiers ont repéré la présence d'essence et n'ont pas utilisé leurs armes, selon une source proche de l'enquête.

Le forcené tenait un couteau sous la gorge d'une femme prise en otage, qui était aspergée d'essence et la BRI a réussi à le maîtriser sans que la femme soit blessée, selon cette même source. L'autre personne retenue, un homme, avait été menotté, selon une autre source.

Un homme avait réussi à s'échapper avant que la BRI n'arrive sur place. Il a été légèrement blessé au cours d'un échange de coups, a précisé à l'AFP une source policière. Le preneur d'otage était resté à l'intérieur avec deux autres personnes.

Sur Twitter, Gérard Collomb a salué «le professionnalisme et la réactivité des forces de police et de secours, en particulier la BRI».

#Paris10 : l’individu a été interpellé et les otages sont hors de danger.



Je salue le professionnalisme et la réactivité des forces de police et de secours, en particulier la BRI de la @prefpolice et les @PompiersParis dont l’appui a été déterminant.

— Gérard Collomb (@gerardcollomb) 12 juin 2018