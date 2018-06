Déraillement d'un RER B dans l'Essonne : trafic toujours interrompu

Trois voitures se sont couchées sur les voies. Ce déraillement est survenu après un glissement de terrain provoqué par les fortes pluies de ces dernières heures, a expliqué la ministre des Transports Elisabeth Borne, sur FranceInfo.

Conséquence de cet accident, le trafic est interrompu dans les deux sens de circulation entre Orsay-Ville et Saint-Rémy-les-Chevreuses. Un service de bus de remplacements est mis en place.

[Incident à la voie]: La résolution de l'incident nécessite une intervention importante, nos équipes sont à pied d’œuvre sur le terrain.Actuellement le trafic reste interrompu entre Orsay-Ville et Saint-Remy-les-Chevreuse. #RERB

Les équipes de maintenance sont mobilisées sur les lieux mais les réparations pourraient durer. Aussi, la ligne a annoncé mardi après-midi la mise en place d'une navette train entre Orsay-Ville et Gif-sur-Yvette.

Mise en place d'une navette train entre Orsay-Ville et Gif-sur-Yvette dans les deux sens de circulation. Le trafic du #RERB reste interrompu entre Gif-sur-Yvette et Saint-Rémy (affaissement de terrain sous la voie). Bus de replacement à disposition entre Gif et St-Rémy.

