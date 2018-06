Grève SNCF : l'intersyndicale appelle les cheminots à poursuivre la grève et à se mobiliser le 28 juin

L'intersyndicale de la SNCF (CGT, Unsa, SUD, CFDT) a appelé mercredi les cheminots à poursuivre la grève contre la réforme ferroviaire et à se mobiliser «massivement» le 28 juin, dernier jour du calendrier des grèves, a déclaré Laurent Brun (CGT cheminots) à l'issue de la réunion.

Les quatre syndicats appellent les cheminots à maintenir la pression sur les prochaines séquences de grève» et «à se mobiliser massivement sur la journée du 28 juin afin d'affirmer qu'ils restent déterminés si le gouvernement joue le jeu irresponsable du pourrissement», a-t-il ajouté devant la presse. Il a prévenu que si la réunion tripartite de vendredi est «improductive, de nouvelles mobilisations seront programmées».

Prônant la défense des étudiants, travailleurs, chômeurs et retraités, la CGT, FO et les organisations de jeunesse UNL et Fidl ont appelé à une journée de mobilisation le 28 juin. Ces dernières comptent mettre en place des «initiatives» sur tout le territoire.

C'est la première fois depuis la loi travail de 2016, que la CGT et FO organisent ensemble une mobilisation interprofessionnelle.

Elles invitent, ce mercredi dans un communiqué, les autres syndicats à «se réunir dès fin août pour analyser la situation sociale» et «envisager» des initiatives unitaires.