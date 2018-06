La Course de l'Espoir pour financer la recherche sur les cancers des enfants

Plus qu’une épreuve sportive. La sixième édition de la Course de l’Espoir aura lieu le dimanche 24 juin, à Suresnes (92), au Mont Valérien.

Organisée par l’association L’Etoile de Martin, elle proposera trois parcours suivant le niveau des participants : 10 km chronométré, 4 km allure libre et 1 km pour les enfants. La journée sera aussi agrémentée de nombreuses animations pour les petits et les grands, comme des concerts, des spectacles de clowns ou la présence de fans costumés de Star Wars.

Les frais d’inscription (entre 5 et 10 euros) sont à chaque fois assortis de dons, entre 15 et 90 euros. La totalité de la somme sera reversée pour la recherche contre les cancers, aux instituts Curie et Gustave-Roussy.

Il est encore possible de s’inscrire sur le site web de l’événement, jusqu’au 21 juin à 17h. Plus d’un millier de participants sont attendus.