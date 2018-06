Pour Emmanuel Macron, les aides sociales coûtent un «pognon de dingue»

La petite phrase a de quoi faire réagir. Dans une vidéo filmée et volontairement mise en ligne par sa conseillère en communication Sibeth Ndiyae, Emmanuel Macron évoque sa politique sociale affirmant que les aides coûtent un «pognon de dingue» sans pour autant endiguer la pauvreté.

«On met un pognon de dingue dans des minimas sociaux, les gens sont quand même pauvres. On en sort pas. Les gens qui naissent pauvres, ils restent pauvres. Ceux qui tombent pauvres, ils restent pauvres. On doit avoir un truc qui permet aux gens de s’en sortir», souligne le président lors d’une réunion avec son équipe.

Le Président ? Toujours exigeant. Pas encore satisfait du discours qu’il prononcera demain au congrès de la Mutualité, il nous précise donc le brief ! Au boulot ! pic.twitter.com/2mjy1JmOVv — Sibeth Ndiaye (@SibNdiaye) 12 juin 2018

Emmanuel Macron détaille ensuite l’objectif de sa politique sociale : «Il faut prévenir la pauvreté et responsabiliser les gens pour qu’ils sortent de la pauvreté. Et sur la santé c’est pareil. Tout le système de soins que je veux repenser c’est aller vers plus de prévention pour responsabiliser, y compris les acteurs de soins».

Un exposé qui fait mouche alors que le chef de l’Etat est particulièrement attendu sur les questions sociales.

La publication de cette vidéo par sa conseillère en communication survient ainsi quelques heures avant le discours que doit prononcer Emmanuel Macron devant le 42e congrès de la Mutualité française. Il devrait notamment y annoncer la concrétisation du «reste à charge zéro», une promesse de campagne qui doit permettre à 95% des Français couverts par une complémentaire santé d'accéder à des prothèses dentaires ou auditives et à des lunettes intégralement remboursées.