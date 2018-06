Villenauxe-la-Grande : une surveillante de prison retenue en otage pendant trois heures

Une surveillante a été prise en otage, pendant trois heures, au centre pénitentiaire de Villenauxe-la-Grande (Aube) par un détenu incarcéré pour des faits de vols.

Ce dernier serait âgé d'une vingtaine d'années et il a menacé la gardienne de prison à l'aide d'une fourchette. L'homme était libérable en juillet mais avait vu sa peine prolonger récemment. Il réclamait son transfert dans une autre prison.

La prise d'otage a débuté vers 08H30 et s'est terminé vers 11H30. Les équipes régionales d'intervention et de sécurité (Eris) de Paris et Strasbourg, habilitées à intervenir dans ce type de situation en milieu carcéral, étaient arrivées sur place vers 10H00.

Cette libération est intervenue après les négociations engagées par les Eris avec le détenu.