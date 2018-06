Kev Adams confirme devant des enfants qu’il est en couple avec la Miss Univers Iris Mittenaere

L’humoriste a enfin mis fin à de nombreux mois de doutes et de rumeurs en confirmant, lors de l’émission «Au Tableau», sur C8, sa relation avec Iris Mittenaere.

Une confirmation arrachée de haute-lutte par les enfants. L’émission «Au Tableau» voit des célébrités être interrogées par de jeunes enfants dans une salle de classe. De nombreuses personnalités, notamment politiques, ont déjà pratiqué l’exercice ces derniers mois.

Ce mercredi 13 juin, c’était au tour de Kev Adams. L’humoriste et acteur, habituellement très discret sur sa vie privée, a d’abord répondu au jeune Hugo qu’il avait «une copine», avec qui il était «très heureux», sans pour autant livrer son identité : «je sais qu’après on va venir m’embêter et qu’on va venir l’embêter elle aussi».

C’était sans compter sur l’insistance des enfants. Ces derniers, bien décidés à obtenir la vérité, ont alors relancé l’acteur, lui demandant de donner les détails de sa rencontre avec «la belle Miss Univers». Une relance récompensée par un éclat de rire de Kev Adams, qui se décide finalement à se livrer sur sa relation avec Iris Mittenaere.

Après quelques secondes passées à expliquer que les circonstances d’une rencontre ne sont pas si importantes, Kev Adams conclut «ça ne veut pas forcément dire que c’est elle ma copine, tu as compris ? Ca veut dire que j’ai une copine et que je préfère garder ça pour moi… Mais oui, c’est elle».