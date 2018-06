Margaux Deroy, Miss Prestige national 2015, arrêtée pour possession de stupéfiants

Margaux Deroy, Miss Prestige national 2015, a été arrêtée avec son compagnon jeudi 7 juin en Bretagne, après que les gendarmes ont trouvé dans sa voiture de l'héroïne et de la cocaïne.

Le couple a été placé en garde à vue pour «transport et détention de produits stupéfiants», puis placé en détention provisoire ce 11 juin dans deux maisons d'arrêt différentes. La jeune femme et son compagnon sont soupçonnés d'avoir fourni de la drogue en Bretagne, dans les Pays de la Loire et le Nord.

Margaux Deroy, originaire du nord de la France, avait été élue en 2015 Miss Prestige national, un concours de beauté créé par Geneviève de Fontenay après sa démission de la Société Miss France, notamment après la publication de photos de Miss qu'elle jugeait trop sexy.

Geneviève de Fontenay a demandé la destitution de Margaux Deroy, selon les informations du blog de Jean-Marc Morandini. «Cette arrestation est une atteinte grave à l'image du Comité créé et porté pendant plusieurs années par Geneviève de Fontenay, indique le communiqué de presse. Elle espère que sa demande trouvera écho auprès de Madame Lillio (ndlr : Miss Prestige National depuis 2011).»