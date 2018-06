Faire son passeport en urgence : quelles sont les démarches ?

Il arrive que l’on ait besoin de ses papiers très rapidement. Quelles sont les conditions pour obtenir un passeport dans l’urgence ?

Si votre seul argument est que vous en avez besoin pour partir en vacances, vous avez toutes les chances de voir votre demande refusée.

Les motifs «valables»

La délivrance d’un passeport dans l’urgence n’est ni obligatoire ni automatique. Il faudra, pour l’obtenir, prouver le caractère urgent de la situation exceptionnelle.

Voici les rares cas de figure acceptés :

- Les personnes devant assister à un deuil d’un membre de la famille.



- Les personnes devant rapatrier un corps à l’étranger.



- Les professionnels devant se rendre à l’étranger de manière imprévisible.



- Les personnes souhaitant être au côté d’un proche vivant à l’étranger qui est atteint d’une grave maladie.

La procédure est alors accélérée et ne prend qu'une journée (maximum 48 heures) au lieu de 4 semaines en moyenne (la durée s'allonge juste avant les vacances scolaires et varie du simple au double selon les départements).

Si vous habitez dans une petite municipalité, la mairie n’est pas toujours équipée de la station biométrique. Pour trouver l’administration la plus proche, il est conseillé de se rendre sur ce portail en ligne.

Habituellement, le coût d’un passeport classique est de 86 euros pour les personnes majeures, mais pour ce passeport exceptionnel, le tarif est de 30 euros.

Les pièces à fournir

Même si la demande a un caractère exceptionnel et urgent, la constitution du dossier reste identique à celle d’une demande de passeport classique.





Les pièces demandées sont les suivantes :





- La photo d’identité qui sera apposée sur le passeport. Cette photo doit respecter les normes en vigueur (fond blanc, pas de sourire, pas de chapeau ni de casquette, pas de bijou, visage dégagé…).



- La carte d’identité valide ou périmée. Si la carte est périmée, prévoyez un acte de naissance.



- Le passeport périmé ou en cours de validité si vous en possédez un.



- 3O € en timbres fiscaux.



- L’attestation qui montre le caractère exceptionnel et urgent de la situation. Il peut s’agir, ici, d’un certificat médical comme d’un acte de décès.



- La preuve de son lieu de vie (facture, avis d’imposition…). Si vous êtes hébergés à titre gratuit, vous devez exiger une attestation sur l’honneur de l’hébergeur.



- Le formulaire CERFA n° 12100*02. Téléchargez-le et remplissez-le à votre domicile pour gagner du temps.



- Dans l’hypothèse où vous n’auriez pas de passeport (même périmé) ni de carte d’identité, il faudra apporter la preuve de votre nationalité française.

Le passeport délivré est un passeport électronique valable pendant 1 an. Il ne permet pas de voyager aux États-Unis sans visa. Si l'ancien passeport comporte un visa est en cours de validité, il devra être conservé jusqu’à expiration du visa.

Plus d'infos sur www.service-public.fr