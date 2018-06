Grève pendant le bac : les moyens mis en place par la SNCF

Le 16e épisode de grève des cheminots a commencé ce dimanche 17 juin, et se poursuivra pendant toute la journée du lundi, premier jour du bac pour des centaines de milliers de lycéens. Pour qu'ils puissent rejoindre leurs centres d'examen, la SNCF a mis quelques dispositifs exceptionnels en place.

Travaillant en étoite collaboration avec l'Education nationale, la compagnie ferroviaire a d'abord identifié un certain nombre de trains comme particulièrement susceptibles d'être empruntés par les candidats. Ces trains seront garantis, et particulièrement suivis dans leur préparation et leur circulation, a assuré la SNCF.

Le plan de transport du lundi 18 juin, ainsi que les horaires des trains, seront publiés sur le site et l'application SNCF dès ce dimanche, à 17h.

Cars, gilets rouges, et mots d'excuse

En plus de ces trains, des cars seront mis à la disposition des lycéens : «Nous affréterons des [cars] de substitution si nécessaire», a affirmé Mathias Vicherat, directeur général adjoint de la SNCF. En cas d'imprévu (actes de malveillance, défaut d'un car de substitution, chutes d'arbres ou inondations), les trajets en taxi seront pris en charge par l'entreprise ferroviaire.

Pour aiguiller les candidats, 3.000 «gilets rouges» seront déployés dans deux cents gares. Ils seront reconnaissables grâce à leur badge «SNCF Exams». Dans les 21 plus grandes gares de l'Hexagone, et celles qui sont situées près des centres d'examen, des comptoirs dédiés seront également ouverts.

Si, malgré tous ces dispositifs, les candidats n'arrivaient pas à l'heure, les rectorats et les centres d'examen seront prévenus, «pour qu'on puisse d'une certaine manière faire un mot d'excuse et dire 'tel candidat a bien été bloqué, merci de votre indulgence'», a expliqué Mathias Vicherat. Cette année, comme lors de la grève de 2014, un retard d'une heure sera toléré suite à la présentation d'un justificatif.