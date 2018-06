Les premières portes-palières installées sur la ligne 4 du métro

Les voyageurs s’en sont peut-être déjà rendu compte. L’installation des premières portes palières de la ligne 4 a commencé ces derniers jours, à la station Mouton-Duvernet (14e).

Le chantier, qui est réalisé pendant la nuit, devrait durer plusieurs semaines encore. Destinées à améliorer la sécurité des passagers et la régularité des métros, ces structures nécessitent des travaux préparatoires dans toutes les stations de la ligne en vue sa future automatisation.

Les quais de Marcadet-Poissonniers (18e) seront d’ailleurs fermés pour cette raison ce lundi et jusqu’au 23 septembre, tandis que ceux de Gare du Nord, clos depuis mi-mars, rouvriront jeudi.

Ce dispositif permettra à la deuxième ligne la plus fréquentée du réseau – 740.000 voyageurs par jour – de gagner «en ponctualité, en sécurité et en adaptabilité, et ce en temps réel», souligne le responsable.

Lorsque le chantier sera achevé sur la ligne 4, d’ici à la fin 2022, la capitale comprendra alors trois lignes totalement automatisées, avec les lignes 1 et 14.