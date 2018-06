A quoi ressemblent les Français les plus fortunés ?

Dans une étude publiée début juin, l'Insee s'est intéressé aux personnes les plus riches de France et a dressé leur portrait-robot.

Selon l'Institut national de la statistique et des études économiques, les Français les plus fortunés (1% de la population) sont plutôt âgés, propriétaires de leur résidence principale, ayant des revenus tirés du patrimoine et habitent l'Ile-de-France.

D'après l'étude qui s'appuie sur une base de données fiscales et sociales pour les années 2014 et 2015, une personne se situe dans ce pourcentage de la population si son revenu annuel par unité de consommation est supérieur à 106.210 euros. Cela correspond à un revenu mensuel de 8.850 euros pour une personne seule et de 18.590 euros pour un couple avec deux enfants de moins de 14 ans.

42% vivent en ile-de-france

Enfin, la majorité des Français les plus riches est âgée. Il appartient en effet à un ménage dont le référent fiscal a plus de 60 ans. L'âge moyen du référent fiscal des très hauts revenus est de 59,1 ans et il s'élève à 60,5 ans pour les 0,1% les plus aisés.

Sur le plan géographique, la richesse est relativement concentrée. 42% des personnes les plus aisés habitent en Ile-de-France. Que font ces très hauts revenus ? Dans près de 60% des cas, il s'agit de cadres et dans un cas sur dix de chefs d'entreprise. Côté secteurs, la finance, l'assurance et les métiers juridiques sont particulièrement représentés.