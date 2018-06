Paris : les quatre «piscines» ouvrent ce mercredi au bassin de La Villette

C’est parti pour la baignade à la Villette (18e), après trois jours d’ultimes tests.

La municipalité parisienne inaugure aujourd’hui la deuxième saison de ces bassins de baignade en eau libre, qui a connu un vif succès l’an dernier. Comme l’an passé, elle prendra la forme d’une structure flottante de 16 m de large sur 100 m de long, partagée en quatre piscines distinctes, contre trois l’été dernier.

Une pataugeoire supplémentaire a en effet été rajoutée, en plus de celle qui existait déjà, accolées à un petit bain de 1,20 m de profondeur et à un grand bain de 2 m de profondeur.

Mais la grande nouveauté cette année, au-delà d’un mois supplémentaire d’ouverture, est la création d’une application, développée pour informer le public en temps réel du taux d’occupation des bassins de la Villette et du temps d’attente pour y accéder.

Ouvert à tous et gratuit, le site avait attiré plus de 53 000 nageurs l’an dernier, sur trois mois d’ouverture. De plus, à partir du 7 juillet, des transats, buvettes et vendeurs de glace seront installés autour d’une base nautique, dans le cadre de Paris Plages.