Var : SDF à cause de locataires qui ne la paient pas

Nadine Olivier, quinquagénaire qui vit dans le Var, a vu sa vie basculer à cause de locataires qui ne l'ont jamais payée. A court d'argent, elle a été forcée de vende l'appartement dans lequel elle vivait afin de rembourser son crédit. Elle est désormais SDF.

Il y a quatre ans, Nadine Olivier accueillait en location une famille de quatre personnes dans la maison qu'elle possède dans le village de Roquerbrune-sur-Argens (Var). Mais rapidement, la situation tourne au cauchemar. «Ils sont rentrés dans les lieux, on devait se revoir le lundi pour le paiement mais je ne les ai jamais revus. Je n'ai jamais pu retourner dans l'appartement», a-t-elle raconté au micro d'Europe 1.

Malgré l'envoi de plusieurs courriers recommandés et de multiples demandes d'aides à différents organismes, rien n'y a fait. Et elle se retrouve dans une situation désespérée. «Je vais loger à droite à gauche, là j'ai passé quatre jours à la belle étoile, je me suis acheté une petite tente. Je ne vais pas vivre ad aeternam sous les ponts», a-t-elle expliqué.

Mais grâce à l'aide d'un avocat, sa situation pourrait s'arranger. La préfecture vient en effet d'autoriser l'utilisation de la force publique pour expulser les locataires.