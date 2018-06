Les Macron veulent installer une piscine dans le fort de Bregançon

Brigitte et Emmanuel Macron envisagent d'installer une piscine dans l'enceinte du fort de Bregançon, la villégiature varoise des présidents de la République.

Suite à une information donnée par l'Express, l'Elysée a confirmé que le projet était bel et bien « à l'étude » : « Cette étude concerne aussi bien les règles relevant des architectes des bâtiments de France, que les questions techniques et financières. Elle devrait remonter au président dans les semaines qui viennent (...) Ce sera probablement une piscine hors sol, car il est impossible de creuser un bassin. Si la construction est décidée, la réalisation pourrait être rapide, pour les vacances de cette année, dans la mesure où une piscine hors sol est plus facile à installer. »

Le fort de Bregançon étant classé monument historique, il est en effet impossible de réaliser des travaux trop lourd, d'où le choix probable d'une piscine hors sol.

L'Elysée n'a pas souhaité en revanche donner d'estimation concernant le coût de ces travaux : « Nous ne connaissons pas le coût à ce stade, mais il faut qu'il soit raisonnable. »

«Une plage pas vraiment privée »

L'une des raisons avancées pour justifier de futurs travaux est la volonté d'offrir d'avantage d'intimité au couple présidentiel. « La plage actuelle n'est pas vraiment privée, souligne-t-on à l'Elysée. Au-delà de 300 mètres du rivage, n'importe qui peut poser un bateau et viser le président au téléobjectif. Il est donc d'accord pour que l'on étudie la faisabilité d'une piscine. »

Le général De Gaulle avait été le premier président de la République à séjourner au fort de Bregançon, en août 1964. Le lieu était ensuite devenu officiellement l'une des résidence du chef de l'Etat en janvier 1968.

Brigitte et Emmanuel Macron ont annoncé qu'ils séjoureneraient dans le fort cet été.