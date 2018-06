Paris : «Beaupassage», la rue piétonne dédiée à la gastronomie, doit ouvrir le 25 août

C'est un concept inédit, qui s'apprête à accueillir son public de gourmands dès le 25 août prochain, dans le 7e arrondissement de Paris.

Une rue piétonne, nommée «Beaupassage» et entièrement dédiée à la gastronomie, est en grande préparation depuis plusieurs années, dans le plus grand secret. Présenté ce mercredi 20 juin, en présence des chefs étoilés, ce food court haut de gamme reliera le boulevard Raspail aux rues de Grenelle et du Bac.

De part et d’autre de ce passage, qui sera ouvert au public tous les jours de 8h à minuit, se trouveront plusieurs restaurants de prestige. Parmi eux : l’Allénothèque, du chef deux fois trois étoiles Yannick Alléno, et le Mersea, où le chef doublement étoilé Olivier Bellin proposera de la street food de produits marins.

Le premier Café @PierreHerme_FR au sein du projet #BeauPassage, un Salon gourmand créé par l'architecte ​#LauraGonzalez qui a imaginé un univers frais, lumineux et poétique #openingsoon #teasing pic.twitter.com/q2fcSIhgXA — Pierre Hermé Paris (@PierreHerme_FR) 20 juin 2018

Une boulangerie-pâtisserie signée Thierry Marx, une boutique de macarons et autres friandises Pierre Hermé et une fromagerie Barthélémy auront également pignon sur rue. Des œuvres d’art contemporain et plusieurs dizaines de végétaux complèteront le tableau. Enfin, aux étages, 59 logements, dont dix sociaux, ont été aménagés.