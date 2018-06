Une étude Terra Nova à destination des adhérents LREM taxée de racisme

Un sondage qui ne passe pas. Commandé par le think tank libéral Terra Nova pour le parti La République en marche, un sondage en ligne consacré notamment à l'immigration en France a ulcéré de nombreux internautes.

«Il y a trop d'immigrés en France», «L'islam est une menace pour l'Occident», «On ne se sent pas chez soi comme avant».

Autant d'assertions soumises aux quelque 30 000 militants revendiqués par la majorité, pour «mieux les connaître».

Ces derniers peuvent alors se positionnier de façon graduelle : s'ils sont «Tout à fait d'accord», «Plutôt d'accord», «Tout à fait en désaccord»...

Parmi les autres assertions, figurent des questionnements sur le pouvoir («La France doit avoir un homme fort qui n'a pas à se préoccuper du Parlement ni des élections»), sur la société et la famille («Les couples homosexuels doivent être autorisés à adopter des enfants», «Il faut préserver les traditions»), et même sur la personne d'Emmanuel Macron («Il accepte facilement d'être contredit», «Il est éloquent, il a des talents oratoires»).

«Le pays des droits de l'Homme n'a pas le droit de poser de telles questions»

Autant de thèmes qui ont indigné de nombreux internautes.

Imaginez des réactions si ces questions étaient posées aux militants LR ?



« L’islam est une menace pour l’Occident », « Il y a trop d’immigrés en France », « Les chômeurs peuvent trouver du travail s’ils le veulent vraiment »



C'est pas FN mais bien LREM https://t.co/3oDUOYSLge — Verlaine (@VerlaineDJENI) 20 juin 2018

Je persiste et signe. "Les enfants d'immigrés nés en France sont-ils des Français comme les autres ?". "C'est une rhétorique de l'extrême droite, les Français 'de souche' et les Français 'de papier'. Voilà ce qu'induit cette question. @franceinfo https://t.co/VCtUF2BEMi — Rachid Temal (@RachidTemal) 20 juin 2018

Le pays des Droits de l'Homme n'a pas le droit de poser de telles questions.



Terra Nova dit l'avoir rédigé seule, mais LREM l'a accepté et soumis le formulaire à ses adhérents.



Non M.le Président !



LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ !



Notre fierté !



Nous n'abdiquerons pas



Résistance ! — INDIGNEE25 (@INDIGNEE25) 20 juin 2018

Terra Nova a immédiatement réagi, par la voix de son directeur Thierry Pech, qui fustige sur France Info, une polémique «ridicule».

«Terra Nova est connu pour des positions en faveur du droit d'asile, d'une politique plus ouverte en matière migratoire. Et aujourd'hui, on nous fait un procès en racisme, c'est absurde.»