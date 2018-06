Une jeune femme sauve la vie de son père grâce à un opérateur du 18, l'enregistrement dévoilé

Une jeune femme a sauvé la vie de son père en suivant étape après étape les conseils d'un opérateur du 18. A la demande de la famille, l’enregistrement de l’appel a été rendu public.

Le 24 décembre dernier, la jeune femme, habitante de Monchaux, dans le Nord, a composé le 18 après avoir trouvé son père inconscient. « Mon père n'arrive plus à respirer ! » peut-on l'entendre dire sur l'enregistrement.

L’opérateur des pompiers, prenant conscience de la gravité de la situation, se met alors à la guider pas à pas. Très calme, il fait de son mieux pour rassurer la jeune femme. « Mettez-le par terre, sur le dos (...) vous le mettez torse-nu (…) on appuie, on relâche, on appuie (…) appuyez bien au milieu de la poitrine avec le talon de votre main », conseille-t-il. « N’arrêtez pas le massage madame » poursuit-il.

Pendant que l'opérateur prodigue ces conseils, les pompiers de la caserne de Thumeries, non loin, ont été alertés. En attendant leur arrivée, l’opérateur secouriste a continué d’encourager la jeune femme.

Leur échange a duré une dizaine de minutes jusqu’à ce que les secours arrivent. Le secouriste l’a alors félicitée : « Bon courage madame, vous avez été très forte ».

Le père de la jeune femme est aujourd’hui rétabli et ne souffre plus. Sa fille a depuis envoyé un message de remerciements aux pompiers du Nord.