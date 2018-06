L'adolescent recadré par Emmanuel Macron vivrait mal sa soudaine notoriété

Emmanuel Macron a posté lundi la vidéo de son échange avec le jeune homme, justifiant la nécessité de donner une leçon de respect à ce dernier, « surtout en présence des compagnons de la Libération », tout en précisant que cela s'était fini par « une conversation détendue ».

« Tu m'appelles monsieur le Président de la République... », «le jour où tu veux faire la révolution tu apprends d'abord à avoir un diplôme et à te nourrir toi-même », avait notamment expliqué Emmanuel Macron a l'adolescent.

Mais selon une journaliste qui a suivi le jeune homme, ce dernier serait depuis victime de moqueries et vivrait mal cette soudaine notoriété.

Coucou @EmmanuelMacron et @Elysee , vous savez que je viens de voir le jeune garçon à son collège et qu'il est bien mal car tout le monde se moque de lui? II vient de rentrer chez lui, ne veut parler à personne, il a mm peur que ça lui porte préjudice pour le lycée. Bonne journée

D'autres élèves viennent de passer devant chez lui en rigolant et en regardant à nouveau la video sur internet (ils ne parlent que de ça depuis hier) Lui a l'air totalement dépassé et déprimé, il s'est enfermé. WELL DONE.

— Camille Crosnier (@CamCrosnier) 19 juin 2018