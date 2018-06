Mamoudou Gassama, le héros qui a sauvé un enfant, va être récompensé aux États-Unis

Après le Mali, son pays d'origine et la France, Mamoudou Gassama s'apprête à recevoir un prix aux Etats-Unis pour son geste héroïque. Le 26 mai dernier, ce jeune migrant avait escaladé la façade d'un immeuble pour sauver un enfant à Paris.

Il a été invité par la chaîne afro-américaine BET à participer à une cérémonie à Los Angeles, au cours de laquelle plusieurs personnalités du cinéma et du sport, ou encore ayant fait preuve de courage dans l'année seront récompensées. Les lauréats des deux dernières éditions du BET Humanitarian Award sont le chanteur Chance the Rapper (2017) et l'acteur Jesse Williams (2016).

Avant eux, Mohammed Ali, Denzel Washington ou encore Harry Belafonte avaient également été mis à l'honneur.

«Salué comme un héros»

«Le migrant malien a été salué comme un héros après avoir mené le sauvetage audacieux d'un petit garçon qui se balançait sur un balcon», explique le site de la chaîne BET. A ses côtés, le militant du mouvement Black Lives Matter Shaw King ou Naomi Wadler, une petite fille de 11 ans ayant ému l'Amérique en dénonçant l'usage des armes à feu, seront également récompensés.

Ravis d’accueillir Mamadou Gassama au Consulat cet après-midi. Bon vol vers les Etats-Unis et #LosAngeles pour recevoir dimanche un #BET_Award récompensant son action héroïque fin mai à Paris. Félicitations #SpidermanParis ! pic.twitter.com/fXMWJs88B9 — U.S. Embassy France (@USEmbassyFrance) 22 juin 2018

Le jeune homme de 22 ans avait déjà reçu la médaille Grand Vermeil de la Ville de Paris, la plus distinction de la capitale, des mains d'Anne Hidalgo. Mamoudou Gassama avait été invité à l'Elysée par le président Macron et à Bamako par le président malien, Ibrahim Boubacar Keïta.