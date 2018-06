Bébé né dans le RER A : sa mère ne va «jamais oublier»

Lundi, deux passagères du RER A, à Paris, ont aidé une femme à mettre au monde son troisième enfant, alors qu'elle se rendait à l'hôpital.

C'est la RATP qui avait annoncé la bonne nouvelle : «suite à la naissance inopinée d'un bébé dans un train en gare d'Auber, le trafic est interrompu entre les gares CDG/Etoile et Nation», pouvait-on lire sur le communiqué.

Ce dimanche, après un passage à la maternité, la jeune maman arrivée de Côte d'Ivoire trois mois plus tôt, s'est confiée au micro d'Europe 1. «Ça a été rapide. Arrivée à Charles de Gaulle-Étoile [l'une des stations de la ligne, ndlr], les contractions ont commencé à me faire mal. J'ai appelé au secours. Deux dames sont montées. L'une m'a allongée et l'autre m'a aidé à accoucher. J'ai appelé le Samu et les sapeurs-pompiers sont venus. J'étais contente parce que le bébé allait bien. Je ne vais jamais oublier ça», raconte-t-elle.

La RATP a tenu à faire un cadeau de bienvenue au nouveau-né : le jeune Mohamed pourra prendre gratuitement le bus, le métro et le RER jusqu'à ses 25 ans.