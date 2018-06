90% des Français s'estiment «bons conducteurs»

A quelques jours des premiers départs pour les vacances d’été, le site eplaque.fr a dévoilé une étude sur la façon dont les Français perçoivent leur conduite. Et ils sont très satisfaits d’eux.

D’après le sondage, 90,3% des 1.054 personnes interrogées estiment être de «bons conducteurs». Un chiffre très élevé, et peut-être un peu éloigné de la réalité de la route. Selon les automobilistes, le critère principal d’un bon chauffeur est l’anticipation face au danger. Le respect du code de la route et l’utilisation des clignotants sont également mis en avant par plus de huit personnes sur dix.

La courtoise au volant n'a pas la cote

Plus surprenant si l’on considère les efforts fournis par le gouvernement concernant la sécurité routière, conduire sans avoir bu d’alcool n’est un gage de bonne conduite que pour trois-quarts des interrogés. Le respect des limitations de vitesse est encore plus loin derrière, avec 65% des avis.

A noter que la courtoise avec les autres automobilistes est importante pour seulement 44% des sondés. De quoi s’attendre encore à ce que les noms d’oiseau fusent dans les files d’attente des péages ou à la sortie des parkings cet été.

Jouant sur l’image râleuse des Français, l’étude dévoile aussi que les bouchons sont le désagrément numéro un des conducteurs, pour près de 80% d’entre eux. Suivent le problème technique ou le stress des camions pour un peu plus de la moitié des sondés. Les véhicules s’accaparant la voie de gauche (42,7%) et l’impatience des enfants (12,7%) échauffent aussi les esprits.