IDF : les grands travaux de l'été 2018 sur le réseau RATP

Qui dit «été», dit «grands travaux» sur le réseau des transports en commun de la région parisienne. Et chaque année connaît son lot de complications, comme l'a présenté ce lundi 25 juin la RATP.

La régie parisienne a en effet détaillé tous les grands chantiers (fermetures de gares, travaux d'améliorations...) qui vont perturber le réseau lors de ces deux prochains mois.

Comme l'année dernière, le RER A, ainsi que la ligne 4 seront particulièrement touchés. Pour le groupe, il s'agit de «donner un niveau de performance optimal à ses infrastructures et garantir la qualité de service rendu aux voyageurs».

Le RER A encore et toujours en travaux

Les travaux d'été du RER A – entamés en 2015 – se poursuivent cette année. Comme l'an passé, sur le tronçon compris entre La Défense et Nation, qui deviennent toutes deux des terminus provisoires. Les quais seront entièrement fermés à Charles-de-Gaulle-Etoile, Aubert, Châtelet-Les Halles et Gare de Lyon.

Ces travaux se poursuivront jusqu'en 2021, toujours en été, mais avec des fermetures uniquement les soirs et les week-ends. Pour mémoire, cette importante opération – de plus de 100 millions d'euros – vise à renouveler l'intégralité des voies, le ballast et les aiguillages.

la ligne 4 en voie d'automatisation

Depuis plusieurs mois, la ligne 4 se prépare a être entièrement automatisée, de sorte que le pilotage des trains ne soit plus manuel mais commandé par ordinateur. La ligne sera donc intégralement coupée le dimanche 1er juillet.

Les quais de la station Marcadet-Poissonniers seront également fermés du 18 juin au 23 septembre inclus, tout comme ceux de la station Barbès du 29 juin à 22h au 1er juillet inclus. Enfin, la ligne ne circulera pas entre Barbès et Porte de Clignancourts du 22 au 26 juillet inclus.

Selon la RATP, l'automatisation de cette ligne permettra, à terme, «de gagner en capacité, en régularité, en confort et en sécurité». Pour cela, le renforcement des quais ainsi que l'installation des portes palières sont indispensables.

Les quais doivent être adaptés afin de pouvoir y installer les façades vitrées. C'est pour cette raison que la station Marcadet - Poissonniers est fermée au public jusqu'au 23 septembre inclus. pic.twitter.com/fXV4Kcn8Og — Ligne 4 RATP (@Ligne4_RATP) 25 juin 2018

la ligne 11 prolongée

Afin de prolonger la ligne 11, avec six nouvelles stations sur six kilomètres, qui desserviront sept communes, plusieurs fermetures vont avoir lieu tout au long de l'été.

Les quais de la ligne seront donc fermés à la station République du 30 juin au 3 août inclus, mais aussi entre Châtelet et Arts et Métiers du 21 au 26 août et enfin, entre à la station Place des fêtes du 4 août au 7 septembre inclus.

[TRAVAUX D'ETE] : La poursuite du prolongement Est de la @Ligne11_RATP à Rosny-sous-Bois cet été nécessitera la fermeture partielle de l’#A86 du 8 au 14 août inclus. Une opération de #ripage hors norme permettra de faire passer la ligne 11 sous le nœud autoroutier A86 / A3 pic.twitter.com/cu9oR8INsY — Groupe RATP (@GroupeRATP) 25 juin 2018

la ligne 8 et la future ligne 15 interconnectées

Enfin, dans le cadre de la construction du Grand Paris Express, la ligne 8 du métro et la future ligne 15 vont être interconnectées au niveau de la station Créteil - L'Echat. Pour ce faire, la RATP doit creuser un passage souterrain sous les voies actuelles de la ligne.

La ligne 8 sera donc fermée entre Maisons-Alfort et Créteil-Pointe du lac durant tout le week-end prolongé, du 13 au 17 août inclus. Un service «Bus M8» de substitution sera mis en place, aux horaires habituels du métro, avec un passage toutes les trois à quatre minutes, aux heures de pointe.