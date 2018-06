Il droguait sa femme pour regarder son film préféré en boucle

Mardi 19 juin dernier, un homme de 51 ans a été condamné par le tribunal de Lisieux (Calvados) pour avoir drogué sa femme afin de pouvoir regarder Dirty Dancing, son film préféré, sans être dérangé.

Il avait ainsi pris l'habitude de verser quelques gouttes d’un médicament antihistaminique aux propriétés sédatives dans le café de son épouse. Une fois que cette dernière était plongée dans un état second, il se mettait à regarder son film en boucle.

D’après la procureure, «il était de plus en plus inerte dans le domicile, dans un état de dépendance totale de son épouse. La somnolence (imposée par le médicament), c’était pour éviter le contact et surtout ne pas faire d’efforts, rester dans cette inertie». Sa femme ne le supportait donc plus, et avait donc fini par quitter le domicile conjugal.

Ce quinquagénaire a d'ailleurs aussi été jugé pour harcèlement. Ne supportant pas la séparation avec sa femme, depuis mi-2017, il a envoyé plus de 9.000 SMS et coups de téléphone à sa fille de 17 ans et à son épouse. Il est même allé jusqu’à les appeler 155 fois en une journée.

Absent à son procès parce qu’il était hospitalisé, l’homme a été condamné à six mois de prison avec sursis et 1.500 euros d’amende. Une procédure de divorce est aussi en cours.