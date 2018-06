Un homme de 33 ans se noie dans le canal Saint-Martin

Le corps d'un jeune homme de 33 ans retrouvé mort au fond du canal Saint-Martin après la Fête de la musique a été identifié.

Prénommé Lamine, il avait quitté le domicile familial de Belleville pour prendre part aux festivités à Paris. Sans papiers dans ses poches pour informer sur son identité, les forces de l’ordre n’ont pu l’établir que dans la journée de samedi, avant de prévenir ses proches.

Les policiers sont venus chez ma mère et lui ont présenté une photo en demandant si elle connaissait cette personne», décrit sa sœur au Parisien. «Elle l’a reconnu et depuis nous sommes tous dévastés».

La famille de la victime attend maintenant des réponses sur les circonstances du drame. «Lamine est né à Paris et a grandi à Paris, comment a-t-il pu mourir dans le canal ? D’autant qu’il savait nager», poursuit sa sœur. Il est possible que l’endroit soit dangereux pour les passants, se questionne-t-elle, ne s’expliquant pas comment personne ne l'a vu tomber à l'eau. «Peut-être faut-il plus de sécurité», interroge-t-elle.

Aucune barrière n’est installée sur les barges du canal Saint-Martin, permettant aux Parisiens et aux touristes de s’approcher au plus près de l’eau.