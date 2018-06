Coupe du monde 2018 : un Anglais part en Russie pour assister à un match, mais oublie son billet chez lui

Douglas Moreton, un Anglais originaire de Bristol, avait organisé son voyage en Russie pour soutenir l'équipe d'Angleterre lors de la Coupe du monde. Sauf qu'il n'est jamais arrivé jusqu'au Stadium Nijni-Novgorod, où avait lieu la rencontre.

Car l'étourdi avait pensé à tout, sauf... à emporter avec lui son billet, malencontreusement laissé dans un tiroir, chez lui. L'histoire aurait pu s'arrêter là, mais installé dans un hôtel de Volgograd, il a croisé la route d'un journaliste qui a tenté de lui venir en aide.

Sur son compte Twitter, ce dernier a alors publié un message, en racontant la mésaventure de Douglas, et demandant «si quelqu'un avait une solution». Or, le miracle s'est produit puisqu'un employé de Sport Options – une agence de voyage de supporters anglaise – lui a trouvé un ticket pour le match.

Mais, entre temps, Douglas avait tout simplement disparu. Parti se promener et profiter de son voyage en Russie, il n'a finalement rejoint son hôtel que quarante minutes avant le début du match. Bien trop tard pour y assister.

Il n'a donc pas pu s'émerveiller devant le triplé de Harry Kane, ni célébrer la large victoire de l'équipe d'Angleterre face au Panama 6-1. Un match décisif qui a permis à l'Angleterre de se qualifier directement pour les huitièmes de finale.

This is Douglas. He was at our hotel in Volgograd. We’ve just bumped in to him in Nizhny Novgorod & he’s realised he’s left his match tickets in the drawer at home in Bristol. If anyone’s got a spare one let me know. #EngPan pic.twitter.com/4zDA5aNvZa

— Dan H (@dan_howells) 23 juin 2018