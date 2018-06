Dates, rabais, durées... tout savoir sur les soldes d'été 2018

Pour les commerces comme pour la vente à distance, les soldes se mettent à l'heure d'été.

Pour la majorité des départements, les bonnes affaires estivales sont ainsi à faire dès ce mercredi 27 juin et jusqu'au mardi 7 août.

En revanche, les départements frontaliers et d’outre-mer devront attendre. En Martinique et en Guyane, les soldes auront ainsi lieu du 4 octobre au 14 novembre, et en Corse du 11 juillet au 21 août.

En Guadeloupe, ils se tiendront du 29 septembre au 9 novembre et à la Réunion du 1er septembre au 12 octobre.

Enfin, dans les Alpes-Maritimes et les Pyrénées-Orientales, les soldes auront quant à eux lieu du 4 juillet au 14 août.

Des soldes bientôt ramenés à une durée de 4 semaines

Durant ces périodes, les commerçants vont pouvoir écouler leurs stocks, tout en proposant des promotions importantes à leurs clients.

Encadrés par la loi, ceux-ci peuvent aller de 10% à 50%. De quoi bien sûr en réjouir certains.

D'autant plus que les Français restent très attachés à ce rituel. Selon un ­récent sondage Ifop, 83 % des consommateurs prévoient en effet d’y consacrer 200 euros.

C’est 11 euros de plus qu’en 2017 et 24 euros de plus qu’en 2016. Par ailleurs, 52 % des sondés prévoient de faire les soldes sur Internet et non en magasin.

Enfin, devant la multiplication des promotions tout au long de l’année, ces soldes d’été sont les derniers d’une durée de six semaines : ils devraient être raccourcis à quatre semai­nes en 2019.

Cela va «concentrer les ­réductions de prix sur un temps plus court et renforcer leur impact», explique le ministère de l’Economie.