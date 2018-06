Paris : des passages piétons en 3D pour faire ralentir les automobilistes

Quatre passages piétons, en trois dimensions, ont été inaugurés ce mardi dans le 14e arrondissement de Paris. Installés à titre d'expérimentation, ils visent à inciter les automobilistes à ralentir.

Comme leur version classique, ces passages piétons ont été directement peints au sol. Mais à l'aide d'une couleur blanche et jaune, une parfaite illusion d'optique laisse penser aux automobilistes et aux piétons qu'ils sont surélevés. A leur approche, les automobilistes pensent qu'il s'agit d'un dos d'âne et ralentissent.

Inaugurés ce mardi 26 juin, ces quatre passages piétons en 3D ont pour l'instant été installés à titre expérimental dans le 14e, dont l'un se trouve à l'angle des rues Pernéty et Losserand.

«Moins d'accidents, moins de vitesse, meilleure cohabitation des usages», c'est l'énumération qu'en fait Christophe Najdovski, l'adjoint à la mairie de Paris en charge des transports, qui assure que cette technique fonctionne dans d'autres villes.

D'autres villes françaises, à l'instar de Clermont-Ferrand en Auvergne ou encore Cysoing dans les Hauts-de-France, ont en effet elles aussi installées de tels passages piétons.