Paris : une charte de bonne conduite pour réguler les deux-roues en libre-service dans l'espace public

Pour cela, elle va signer ce mercredi matin un accord avec les entreprises concernées. «Nous avons un réel besoin de maîtrise et de partage harmonieux de l’espace public», a ainsi expliqué hier Christophe Najdovski, l’adjoint à la mairie de Paris en charge des transports.

Préparé depuis plusieurs mois, ce document, «nécessaire» selon l’élu, prendra la forme d’une «charte de bonne conduite». Car même si la mairie voit d’un bon œil l'arrivé de ces nouveaux acteurs des transports parisiens, synonyme de mobilité douce et apaisée, il n’en demeure pas moins que le flou juridique dans lequel s’inscrit leur déploiement exponentiel doit être compensé.

Une série d’engagements sera donc prise par les professionnels du secteur, qui enverront ainsi «un signal fort» selon les mots de Christophe Najdovski.

Depuis le début de l’année, les vélos en libre-service (Mobike, Ofo...), les scooters (Cityscoot, Coup...) et même les trottinettes électriques (Lime), la semaine dernière, se sont élancés sur le marché parisien.

Ils ont profité du déploiement chaotique du nouveau Vélib’, passé en moins d’un an de 100.000 à 10.000 locations par jour.

Porte de Versailles : d’un côté une station #velib non fonctionnelle ; de l’autre une station #ofo improvisée bien dotée. Et si l’avenir du #velo partagé à #Paris ne passait plus par velib mais par du #freefloating maîtrisé et respectueux ?#velibgate #transports pic.twitter.com/c82LSsptKe

— Bertrand Lambert (@B_Lambert75) 18 juin 2018