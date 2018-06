Bac 2018 : comment connaître les résultats ?

A partir du vendredi 6 juillet prochain, les 753.148 candidats pourront savoir s’ils ont obtenu le précieux diplôme, sésame indispensable pour entrer dans les études supérieures. Deux options sont possibles pour consulter les résultats.

La méthode la plus simple, pour avoir les résultats de chez soi, est de se rendre directement sur les sites dont disposent les académies. L’accès aux résultats se fera à partir de cette adresse : http://www.education.gouv.fr/cid4914/les-resultats-du-baccalaureat.html, qui est indiquée sur la convocation. Il suffit de rentrer son numéro de candidat qui est aussi noté sur la convocation. Ce numéro est nécessaire pour avoir le détail des notes. En revanche, il faut faire attention car très souvent les lycéens doivent patienter avant de pouvoir connaître le verdict sur Internet face à l’afflux des connexions. Il est donc préférable de se déplacer.

Consulter les résultats directement au lycée

Dans de nombreuses académies, les résultats seront affichés à partir de 8 heures, 9 heures, ou 10 heures. Ils peuvent être apposés dans un autre établissement que celui dans lequel l’élève a passé ses examens, ou que son propre lycée. Il lui suffit de regarder la convocation pour s’informer du lieu. Les élèves devront être munis de leur convocation ainsi que de leur pièce d’identité pour pouvoir récupérer leur relevé de notes directement sur place. S’ils ne peuvent pas s’y rendre, un parent ou un proche peut s’en charger s’il dispose d’une procuration écrite (non obligatoire pour les parents ou tuteurs de mineurs).

Se rendre au lycée entouré de ses amis ou de ses proches reste la méthode la plus sympathique pour découvrir les résultats. Généralement, certains professeurs sont là pour conseiller les élèves qui auraient échoués et qui sont admis aux rattrapages, et pour féliciter les autres. Désormais, il reste une dizaine de jours aux lycéens avant de connaître le verdict final.