5 conseils pour régler ses dépenses à l’étranger

Les vacances approchent et pour certains, l’heure du grand départ à l’étranger. Afin d’éviter les mauvaises surprises liées au paiement de ses achats, voici quelques réflexes à avoir avant, pendant et après son séjour.

Vérifier les spécificités de sa carte bancaire

Avant de partir, quelques vérifications sont nécessaires. Il est par exemple conseillé de s’assurer que la carte bancaire soit bien acceptée dans le pays de destination, et que sa date d’expiration n’arrive pas à échéance au milieu de son voyage. Si c’est le cas, il est possible de demander un renouvellement anticipé pour partir avec une nouvelle carte.

D’autre part, il faut également vérifier les plafonds d’autorisation. Chaque carte bancaire est utilisable dans la limite d’un plafond, que ce soit pour les paiements ou les retraits. Ainsi, le plafond doit être adapté aux besoins nécessaires sur place pour ne pas être bloqué pour ses achats. Enfin, il est préférable de prendre connaissance des assurances et des assistances associés à sa carte.

Faire ses paiements par carte

Quand on part à l’étranger, il est préférable de faire ses paiements par carte afin de bénéficier de services particulièrement intéressants. Parmi eux figurent par exemple les assistances médicales, qui prennent en charge les soins médicaux urgents qui nécessitent pour un rapatriement d’urgence.

Mais aussi les assurances voyage en cas d’annulation ou d’interruption de voyage. Celles-ci prennent également en compte la garantie véhicule de location, ou encore la perte de bagages.

Noter les coordonnées utiles

Lors d’un séjour à l’étranger, il est conseillé de noter en dehors de son portefeuille quelques coordonnées utiles en cas de vol ou de perte de ses papiers. Il est important de pouvoir joindre sa banque, les services d’assistance et d’assurance, mais aussi le service d’opposition, en cas de perte ou vol de sa carte. Enfin, il faut également penser à noter le numéro à 16 chiffres de sa carte bancaire et sa date d’expiration.

Se procurer des devises

Si le voyage a lieu hors zone euro, il faut se procurer des devises pour pouvoir payer en espèce, c’est-à-dire changer des euros contre des billets du pays de destination. Il faut savoir que toutes les devises ne sont pas accessibles en France, certaines ne sont disponibles que dans leurs pays comme la roupie indienne ou le dinar tunisien.

Il est possible d’obtenir les devises les plus courantes comme le dollar US, le livre sterling, ou le yen dans agences bancaires ou des bureaux de change. Si le voyage à lieu au sein de la zone euro, toutes les pièces en euros et tous les billets sont acceptés.

Suivre son compte à son retour

Dès son retour, il est important de vérifier tous les achats effectués lors de séjour afin de réagir rapidement en cas d’anomalie dans ses comptes. D’autre part, il est préférable de garder des provisions sur son compte car les opérations sont parfois longues à apparaitre.

Le petit guide gratuit « Comment régler mes dépenses à l’étranger ? » proposé par les Clés de la banque est téléchargeable en ligne.