Comment régler ses dépenses à l’étranger

Les vacances approchent et pour certains, l’heure du grand départ à l’étranger. le site les clés de la banque de la Fédération bancaire française propose une multitude de conseils pour les paiements dans un miniguide téléchargeable gratuitement (rubrique Publications).

Intitulé «Comment régler mes dépenses à l’étranger», il liste les bons réflexes à avoir avant, pendant et après. On y apprend ainsi qu’il est préférable de régler ses réservations par carte afin de bénéficier de services très utiles (assistance médicale, assurance annulation, garantie véhicule de location...). Avant son départ, il peut être également pertinent de prévenir son conseiller bancaire afin qu’il ne soit pas surpris de voir des mouvements à l’étranger. Il faut également vérifier que sa carte est bien acceptée dans le pays en question et que sa date d’expiration n’intervient pas en plein milieu du déplacement. Enfin, il faut surtout noter (en dehors de son portefeuille) les coordonnées de sa banque, des services d’assistance et le service d’opposition en cas de perte ou de vol.

lesclesdelabanque.com