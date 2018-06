Fera-t-il chaud cet été ?

La chaleur sera au rendez-vous cet été en France. Pour le plus grand bonheur des vacanciers qui pourront pleinement profiter du beau temps.

Une période venue à point nommé après un printemps particulièrement maussade. « D'après ce que nous avons estimé, les températures devraient être supérieures à la normale sur les prochains mois en France », explique Marion Pirat, prévisionniste à Météo France.

Tout en sachant que la température moyenne pendant l'été est habituellement de 25 degrés pour le Nord de la France.

Le soleil devrait lui aussi être au rendez-vous pendant les mois de juillet et août. « On a remarqué que le temps sera plus sec qu'à l'accoutumée, donc il y aura moins de pluie », selon Marion Pirat.

Et malgré ces chaleurs attendues, certaines régions sont plus protégées que d'autres. « On sait que près des Côtes de la Manche, il fait toujours plus frais que dans le Sud-Ouest. C'est un phénomène climatique naturel ».

Des canicules attendues

On pourrait même connaître des épisodes de canicule pendant la période estivale. L'an dernier, des records de chaleurs ont été battus. Le deuxième été le plus chaud enregistré depuis 1900, selon Météo France.

On parle de « canicule » lorsque les seuils de températures fixés dans chaque ville sont dépassés pendant trois jours et trois nuits consécutives.

Par exemple, à Paris, il faut que le thermomètre affiche plus de 21 degrés celsius la nuit et 31 le jour. « Une situation tout à fait possible », estime la prévisionniste de Météo France.





La chaleur se fait d'ailleurs plus ressentir dans les grandes villes qu'à la campagne, notamment lorsque le soleil se couche.

« Les nuits sont beaucoup plus chaudes. Le mobilier urbain, comme le bitume, conserve la chaleur. Au contraire des végétaux, analyse Marion Pirat. Ce sont souvent ces températures qui sont les moins supportables ».