Italie : le mystère du skieur inconnu

Son corps avait été retrouvé par les secours dans le Val D'Aoste (au nord de l'Italie) en 2005. La police italienne a lancé un appel, ce jeudi 28 juin, afin d'identifier le mystérieux skieur qui ne semble correspondre à aucune description.

À cours de pistes, les enquêteurs ont décidé d'utiliser le pouvoir des réseaux sociaux pour espérer découvrir l'identité du skieur. Le seul indice sur lequel s'est penchée la police et qui permettrait d'affirmer que l'homme serait Français est une montre Oméga, « vendu le 8 février et destiné aux colonies françaises comme la Tunisie, l'Algérie et le Maroc ».

Le #mystère du skieur



Aidez-nous à donner un visage et un nom au skieur qui a été retrouvé en 2005 à 3.100 m d’altitude sur le Cervin en Vallée d’Aoste



L'homme est mort pendant les années 1950 la Police Scientifique italienne a analisé ses dépuilles

Dans un communiqué, les autorités italiennes ont indiqué que le corps, retrouvé à 3.100 mètres d'altitude, était celui «d'un homme d'environ 30 ans, mesurant 1,65m et qui portait sur sa chemise les initiales MM». D'autres objets «faisant penser que l'homme était aisé», ont également été retrouvés.

Alors que les policiers estiment la mort de l'individu autour des années 1950, et bien que les chances de retrouver son identité soient particulièrement minces, un appel a officiellement été lancé à «quiconque pourrait, à partir de ces objets, se souvenir d'un père, d'un frère, grand-père ou ami».