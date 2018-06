Vidéo : un enfant de 5 ans armé dans le clip du rappeur Elams

Il n’est pas à sa première polémique. Après avoir illégalement tourné un clip en prison en 2017, le rappeur marseillais Elams s’est de nouveau fait remarquer en faisant apparaître, dans une nouvelle vidéo, un enfant de 5 ans arme au poing.

De quoi choquer même s’il est impossible d’affirmer avec précision s’il s’agit d’une vraie arme ou d’une réplique.

Par ailleurs, les paroles qu’il emploie dans ce clip de sa nouvelle chanson «Billet» ont interpellé le syndicat France police-Policiers qui a déposé plainte contre le rappeur pour incitation à la haine.

«J’ai un contact, j’récupère une kalash, voiture volée, baisse la vitre que j’les canarde, on brûle ton corps, on le jette dans un canal, une rafale dans la tête et on s’arrache», chante notamment Elams

La vidéo a été tournée au début du mois de juin à Perpignan, dans la cité du Bas-Vernet.